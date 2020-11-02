216 فرقة تطوعية بالمسجد النبوي تُباشر 257 بلاغًا

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن الفريق التطوعي الإسعافي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة تكون من 1744 متطوعًا ومتطوعة، حيث بلغ عدد الرجال 1191 فردًا و553 متطوعة، شكلوا 216 فرقة تطوعية في الفترة من 1-14 ربيع الأول 1440هـ.

وأشار السهلي إلى أنه تم مباشرة قرابة 257 بلاغاً في المسجد النبوي وساحاته، وتم معالجة 243 حالة ونقل 86 حالة للفرق الإسعافية المتمركزة في المسجد النبوي أو المراكز الصحية المحيطة بالمسجد.

وأَضاف: تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء عملهم الفعلي، والمتمثل بعمل الإجراءات الاحترازية والفرز والعمل الإسعافي لقاصدي المسجد النبوي الشريف، كما يشتمل التجهيز للتطوع على عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق، كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.