تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «الحرث، الدائر، الريث، العيدابي، العارضة، فيفا، هروب»، والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل»، والباحة «المخواة، الباحة، الحجرة، المندق، قلوة»، وعسير «أبها، البرك، المجاردة، النماص، بارق، رجال ألمع، محايل»، الحدود الشمالية «العويقيلة، طريف، عرعر»، تبوك «تيماء، تبوك، حقل ضباء، البدع، الوجه، أملج» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تشهد منطقة مكة المكرمة «الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، خليص، بحرة، ميسان» هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.