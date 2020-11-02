هل وصول البنزين إلى الربع بخزان المركبة يُعد مخالفة؟.. «المرور» يجيب

نفى المرور السعودي ما يتردد من فرض مخالفة مرورية عند وصول الوقود في خزان المركبة الى الربع أو أقل من الربع.

وأكد المرور، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أكد أنه «لا يوجد نص في نظام المرور ينص على أن البنزين على الربع يعد مخالفة مرورية، وبالإمكان الرجوع لجداول المخالفات للتحقق».

وقال المواطن في استفساره: «هل وجود ربع من البنزين بالسيارة يأخذ عليه المواطن مخالفة؟».

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في سياق مغاير، أوضح المرور أنه عند تجديد الرخصة يلزم سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي، مضيفًا أنه يمكن تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص بالمواطن في بوابة (أبشر).

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