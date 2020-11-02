«بلاغات العنف الأسري» تتفاعل مع تعنيف «أم لابنتها».. وتؤكد: وفرنا الحماية اللازمة للفتاة

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع وقعة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قبل والدتها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال مركز بلاغات العنف الأسري: إشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري.

وأشار المركز إلى أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية وتوفير الحماية اللازمة للحالة وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء.