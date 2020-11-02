بعد انتشار الوقعة
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع وقعة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قبل والدتها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال مركز بلاغات العنف الأسري: إشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري.
وأشار المركز إلى أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية وتوفير الحماية اللازمة للحالة وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء.
كانت هذه تفاصيل خبر «بلاغات العنف الأسري» تتفاعل مع تعنيف «أم لابنتها».. وتؤكد: وفرنا الحماية اللازمة للفتاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.