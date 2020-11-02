يُشاهد بالعين المجردة.. «فلكية جدة»: الزهرة يزين سماء السعودية طوال نوفمبر

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد كوكب الزهرة، ألمع الكواكب في قبة السماء، في سماء السعودية والوطن العربي، قبل شروق الشمس طوال شهر نوفمبر، والذي يُشاهد بكل سهولة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة في أبهى حلة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن الزهرة سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة، وعند رؤيته من خلال تليسكوب متوسط يلاحظ أن حجم قرصه الظاهري تقلص في حين تزداد إضاءته؛ حيث يظهر في مرحلة الأحدب مضاء بنسبة (81 %) بنور الشمس في الوقت الحالي.

وأشار، إلى أن كوكب الزهرة انتقل من سماء المساء إلى سماء الفجر في الثالث من يونيو 2020، في ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي، وهذا يحدث مرة واحدة كل (584 يومًا)، وبعد ذلك وصل في العاشر من يوليو 2020 لذروة لمعانه بسماء الفجر في ما يسمى (أعظم قدر من الإضاءة)؛ حيث كان ألمع (30) مرة من نجم الشعرى.

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