بدءًا من اليوم.. «توكلنا» شرط أساسي لدخول المقرات الحكومية والمنشآت الخاصة بالمدينة

وفق ما أعلنت إمارة المنطقة
قالت إمارة منطقة المدينة المنورة، إن تحميل تطبيق «توكلنا» وإبراز ما يُثبت الحالة الصحية للمستفيد، سيكون شرطًا أساسيًا وإلزاميًا بدءًا من اليوم الإثنين؛ للدخول إلى مقار جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت إمارة المدينة المنورة: أخي المواطن، أخي المقيم، بدءًا من اليوم تحميل تطبيق "توكلنا"، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقار جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة».
وأشارت إمارة منطقة المدينة المنورة، إلى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
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