«الحصيني» يتوقَّع خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والارصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة (اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء)، على بعض مناطق المملكة.

وقال الحصيني، عبر «تويتر»، إن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة، من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات بَرَد، وذلك على أجزاء من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان ومكة والمدينة.

وأضاف الحصيني، أن هناك رياحًا ستهب على غرب وجنوب غرب وشمال المملكة.

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وأشار إلى أن الأمطار ستهطل على أجزاء من مصر وشرق المتوسط والعراق.

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