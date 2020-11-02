ضبط 25 ألف لتر من مشروب شعير مغشوش بنكهة العسل في جدة

مخالف لمكونات البطاقة الغذائية..

ضبطت هيئة الغذاء والدواء في مدينة جدة، 25 ألف لتر من منتج لشراب الشعير مغشوش بنكهة العسل. وذكرت الهيئة، عبر حسابها على «تويتر»، أنها رصدت منتج شراب شعير بالعسل، مُضللا ومخالفا لمكونات البطاقة الغذائية، مشيرة إلى أنه اتضح لاحقًا أنه يحتوي على نكهة عسل دون العسل الطبيعي.

وأوضحت الهيئة، أنه تم ضبط (٢٥) ألف لتر من المنتج، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة. Advertisements اقرأ أيضًا: «الغذاء والدواء» تحسم الجدل بخصوص أضرار «نواة التمر» أفضل مشروب للحصول على «نوم عميق»

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