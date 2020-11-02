مخالف لمكونات البطاقة الغذائية..
ضبطت هيئة الغذاء والدواء في مدينة جدة، 25 ألف لتر من منتج لشراب الشعير مغشوش بنكهة العسل.
وذكرت الهيئة، عبر حسابها على «تويتر»، أنها رصدت منتج شراب شعير بالعسل، مُضللا ومخالفا لمكونات البطاقة الغذائية، مشيرة إلى أنه اتضح لاحقًا أنه يحتوي على نكهة عسل دون العسل الطبيعي.
وأوضحت الهيئة، أنه تم ضبط (٢٥) ألف لتر من المنتج، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.
اقرأ أيضًا:
«الغذاء والدواء» تحسم الجدل بخصوص أضرار «نواة التمر»
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 25 ألف لتر من مشروب شعير مغشوش بنكهة العسل في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.