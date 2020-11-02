السعودية اليوم / "الأرصاد " تنبّه بهطول أمطار على منطقة عسير



أبهـا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات البرك والمجاردة وبارق والنماص ورجال ألمع ومحايل, حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

// انتهى//

10:41ت م

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