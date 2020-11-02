

المدينة المنورة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

قدّم مستشفى خيبر العام في المدينة المنورة الخدمات الصحية لأكثر من 6000 مستفيد، وذلك خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2020 حيث أستقبل قسم الطوارئ 5440 مراجعا فيما استقبلت العيادات الخارجية 1045 مراجعا في العديد من العيادات التخصصية الطبية .

كما تم إجراء أكثر من 100 عملية من العمليات الجراحية العامة و85 عملية جراحية لليوم الواحد وكذلك تم تنويم 199 مريضا ،فيما أجريت عمليتين عامة للعيون إضافةً إلى عمل 432 جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى.

// انتهى //

10:40ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 6000 مستفيد من خدمات مستشفى خيبر العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.