السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك خالد يفتتح النسخة المطورة من بوابة البحث العلمي



أبهـا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

افتتح‌ معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس النسخة المطورة من بوابة البحث العلمي التابعة لعمادة البحث العلمي, التي تعد نظاماً تفاعليّاً يستطيع من خلاله الباحثون وطلاب الدراسات العليا التقدم للحصول على دعم مشروع بحثي أو تحكيم مشروع بحثي بطريقة آلية.

وأوضح عميد البحث العلمي بجامعة الملك خالد الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن العمادة سعت إلى تطوير بوابة البحث العلمي لاستقبال كافة البرامج البحثية المستحدثة وتطويرها وإمكانية التحديث على تلك البرامج البحثية مع اختلاف أدلتها الإجرائية, واستقبال المشاريع المدعومة من خارج الجامعة وإمكانية إدارتها وأرشفة كافة مدخلاتها ومخرجاتها.

وأشار إلى أن التطوير شمل إجراء أكثر من 25 تحسيناً رئيساً على البوابة, وبلغ عدد التحسينات الفرعية في أنظمة البوابة أكثر من 120 إجراءً تحسينيّاً، ومن أبرزها القدرة على إدارة كافة المشاريع الحالية والبرامج البحثية المستقبلية سواءً من داخل الجامعة أو خارجها، وسهولة التواصل مع الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي، إلى جانب تمكين الباحثين من إدارة ميزانيات أبحاثهم المدعومة وطباعة عقودهم آليًّا دون الحاجة للرجوع للعمادة، والتواصل مع باحثي الجامعة واستعراض النتائج البحثية لهم من خلال البوابة.

وأضاف أن العمادة تسعى إلى عقد عدد من الورش التدريبية التي تستهدف الباحثين لغرض تدريبهم على الخدمات الجديدة التي تقدمها بوابة البحث العلمي وتمكينهم من الاستفادة القصوى من تلك الخدمات التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة باحثي الجامعة من خلال توفير كافة الخدمات الرقمية لهم.

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10:40ت م

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