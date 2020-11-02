

بروكسل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 11.789 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 441.018 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11.737 حالة وفاة .

// انتهى //

10:40ت م

0018



بروكسل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 11.789 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 112 وفاة .وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 441.018 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11.737 حالة وفاة .// انتهى //10:40ت م0018

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 11789 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.