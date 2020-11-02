السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية



موسكو 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ، الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقال المتحدث باسم الخدمة الجيو فيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية لوكالة سبوتنيك الروسية ، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادي قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا، وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 25 كيلومترا شرق قرية أوست كامتشاتكا.

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