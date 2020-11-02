السعودية اليوم / 12097 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 12.097 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 545.027 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.530 حالة وفاة .

// انتهى //

08:52ت م

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برلين 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 12.097 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 49 وفاة .وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 545.027 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.530 حالة وفاة .// انتهى //08:52ت م0011

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