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سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 45.230 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و496 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.229.313 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122.607 حالات وفاة.
سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12.097 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة.
وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 545.027 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.530 حالة وفاة.الهند فيروس كورونا الجديد
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 09:08 AM
خلال الـ 24 ساعة الماضية.. روبرت كوخ: بلغت الوفيات 10.530 حالة وفاةكورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027
سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 45.230 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و496 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.229.313 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122.607 حالات وفاة.
سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12.097 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة.
وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 545.027 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.530 حالة وفاة.
، كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027 ،
المصدر : الخليج 365
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