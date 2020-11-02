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قال مسؤول أميركي، أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب؛ سيقيم حفل ليلة الانتخابات، مساء الثلاثاء، في البيت الأبيض، بدلاً من أحد الفنادق التي يمتلكها.
وأوضح المسؤول أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل، بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد.
ووفق "سكاي نيوز" كان الحفل مقرراً بفندق "ترامب إنترناشونال" في واشنطن، على بُعد بنايات معدودة من البيت الأبيض، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت الجمعة، أن الرئيس الجمهوري ألغى خطط الظهور في الفندق وفضّل متابعة النتائج من مقر الحكم.جو بايدن دونالد ترامب
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 08:55 AM
نحو 400 فرد سيحضرونه بعد الخضوع لفحص كورونا
قال مسؤول أميركي، أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب؛ سيقيم حفل ليلة الانتخابات، مساء الثلاثاء، في البيت الأبيض، بدلاً من أحد الفنادق التي يمتلكها.
وأوضح المسؤول أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل، بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد.
ووفق "سكاي نيوز" كان الحفل مقرراً بفندق "ترامب إنترناشونال" في واشنطن، على بُعد بنايات معدودة من البيت الأبيض، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت الجمعة، أن الرئيس الجمهوري ألغى خطط الظهور في الفندق وفضّل متابعة النتائج من مقر الحكم.
، لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات" ،
المصدر : الخليج 365
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