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شاهد.. وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى جدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 2 نوفمبر 2020

وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الأحد، أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان، حسبما أفادت وكالة الأنباء (واس).

 

وكان في استقبال فوج المعتمرين وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ومدير المطار عصام نور.

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تأتي تلك الخطوة تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار ، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

بالفيديو.. وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى #جدةhttps://t.co/UT6A1hyDRN#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/xO4tH7LRNF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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