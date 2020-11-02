- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع هطول أمطار على 8 مناطق اليوم وغداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني يتوقع هطول أمطار على 8 مناطق اليوم وغداً
متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار على عدة مناطق خلال الساعات القادمة.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه من المتوقع من اليوم الاثنين إلى صباح الثلاثاء، -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، على أجزاء من تبوك، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع هطول أمطار على 8 مناطق اليوم وغداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.