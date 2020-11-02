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البرازيل تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا و190 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت البرازيل 10100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 190 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 5.5 مليون، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 160074.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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