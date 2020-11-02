محافظ رابغ يدشن مبادرات ملتقى مكة الثقافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ رابغ خالد بن مبيريك بمكتبه أمس سبع مبادرات رقمية نوعية على مستوى المحافظة لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات والشركات المشاركة، ضمن ملتقى مكة الثقافي الخامس تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي). وأوضح أن المبادرات ستسهم في الشراكة المجتمعية الفاعلة، مثمنا لتلك الجهات المشاركة في المبادرات النوعية على مستوى المنطقة. ودعا محافظ رابغ شباب وشابات المحافظة إلى المشاركة المميزة من خلال موقع الملتقى الثقافي الخامس المتاحة حتى 25 ربيع الأول الجاري. ودعا محافظ رابغ شباب وشابات المحافظة إلى المشاركة المميزة من خلال موقع الملتقى الثقافي الخامس المتاحة حتى 25 ربيع الأول الجاري.

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