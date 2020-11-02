، أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة ومصحوبة بالبَرَد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد من اليوم الإثنين 3/16هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاءٍ من: تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأجزاءٍ من مصر وشرق المتوسط والعراق.

وأضاف: رياح على غرب وجنوب غرب وشمال المملكة.حالة الطقس الأرصاد أمطار