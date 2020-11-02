السعودية اليوم / الصين تسجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الصين اليوم 24 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الصينية أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 86021، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

06:47ت م

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شنغهاي 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسسجلت الصين اليوم 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت الصحة الصينية أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 86021، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:47ت م0008

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