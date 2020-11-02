السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

- خادم الحرمين: إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح «

- خادم الحرمين : جائحة كورونا لم تكن عائقا أمام استمرارية أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

- - نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يتسلم البيان الختامي لمجموعة (T20).

- وصول أولى طلاع المعتمرين من الخارج بعد أشهر من التوقف.

- تسجيل 374 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا .. متحدث الصحة: التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات كورونا.

- قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري اليوم في جدة.

- مركز الملك سلمان يدشن حملة «القلب المفتوح» والقسطرة في المكلا.

- مطار المدينة «آمن صحيًا» بشهادة دولية.

- 7.5 مليار ريال قيمة 500 عقد أبرمتها «البحر الأحمر للتطوير» .. 70 % منها للشركات

- صدور الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم.. قريباً.

- «الصحة» تطلق المرحلة الأولى من خِدمة الزواج الصحي إلكترونياً.

- قبل يوم من الانتخابات.. ترامب يزور 5 ولايات رئيسية وبايدن في بنسلفانيا

- الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض يأتي لمصلحة البلاد ونبذل كل الجهود لتنفيذه حرفياً.

- ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 62 قتيلاً.

- جولة محادثات جديدة حول سد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودان.

// يتبع //

06:22ت م

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الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :- خادم الحرمين: إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح « كورونا » أولويتنا.- خادم الحرمين : جائحة كورونا لم تكن عائقا أمام استمرارية أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.- - نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يتسلم البيان الختامي لمجموعة (T20).- وصول أولى طلاع المعتمرين من الخارج بعد أشهر من التوقف.- تسجيل 374 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا .. متحدث الصحة: التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات كورونا.- قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري اليوم في جدة.- مركز الملك سلمان يدشن حملة «القلب المفتوح» والقسطرة في المكلا.- مطار المدينة «آمن صحيًا» بشهادة دولية.- 7.5 مليار ريال قيمة 500 عقد أبرمتها «البحر الأحمر للتطوير» .. 70 % منها للشركات السعودية - صدور الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم.. قريباً.- «الصحة» تطلق المرحلة الأولى من خِدمة الزواج الصحي إلكترونياً.- قبل يوم من الانتخابات.. ترامب يزور 5 ولايات رئيسية وبايدن في بنسلفانيا- الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض يأتي لمصلحة البلاد ونبذل كل الجهود لتنفيذه حرفياً.- ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 62 قتيلاً.- جولة محادثات جديدة حول سد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودان.// يتبع //06:22ت م0003

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.