شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم : أمطار على 9 مناطق .. وضباب على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة إلى الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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