شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
و21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت ثلاث حالات إصابة محلية.
وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 30 إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 86021، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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