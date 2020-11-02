شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأول من نوفمبر تشرين الثاني وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

و21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت ثلاث حالات إصابة محلية.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 30 إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 86021، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.