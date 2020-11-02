تعرّف على طريقة حساب زكاة المنشآت التجارية بالأسلوب التقديري

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة طريقة حساب زكاة المنشآت التجارية بالأسلوب التقديري.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال مقطع فيديو، أنها وضعت طريقتين لحساب الزكاة، الطريقة الأولى تسمى «زكاة الحسابات» وهي تصلح للمنشآت الكبرى والمنشآت التي لديها قوائم مالية مدرجة أو موقعين مع مكاتب مراجعة حسابات قانونية.

أمّا الطريقة الثانية فهي تسمى «الزكاة التقديرية» وتصلح للمنشآت الصغيرة أو المنشآت التي ليس لديها قوائم مالية، مثل بقالة أو مغسلة أو غيرها. وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

ووفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن قيمة الزكاة التقديرية تحسب من خلال تقدير الهيئة العامة للزكاة والدخل للزكاة على المنشآت، من خلال ربطها مع الجهات الحكومية الثانية، مثلًا تعرف رأس مالها من خلال ربط المنشأة مع وزارة التجارة، وتعرف عدد العمال من خلال ببطها مع وزارة الموارد البشرية، ونفس الشيء مع مؤسسة الجمارك، وغيرها.

وبعدما تحصل الهيئة العامة للزكاة والدخل على كل البيانات من كل الجهات الحكومية تضعها في معادلة حسابية عادلة ومجازة من اللجنة الشرعية في الهيئة ومعتمدة بقرار من معالي وزير المالية حتى يتوصلوا لحساب الزكاة بشكل تقديري وسهل.

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