أخبار السعودية اليوم.. التعليم يحدد آلية احتساب حضور الطلاب والطالبات عن بُعد.. الداخلية توجّه تنبيهات هامة بشأن «كورونا»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 1 نوفمبر2020م، منها: مصادر لـ«عاجل» تكشف آلية احتساب حضور الطلاب والطالبات عن بُعد، الداخلية توجّه تنبيهات هامة بشأن «كورونا» وتذكّر بعقوبة مخالفة عدم ارتداء الكمامات، ووصول أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة.

مصادر لـ«عاجل» تكشف آلية احتساب حضور الطلاب والطالبات عن بُعد

كشفت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية والتربية الخاصة والتعليم المستمر حول آلية احتساب حضور الطلاب والطالبات عن بُعد.

الداخلية توجّه تنبيهات هامة بشأن «كورونا».. وتذكّر بعقوبة مخالفة عدم ارتداء الكمامات

أهابت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد».

مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة.. شاهد وصول أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان.

متى يرفع توصية بفرض منع التجول جراء كورونا؟.. متحدث الصحة يوضح الحالات

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العلي، اليوم الأحد، الحالات والممارسات التي يتم بعدها فرض حظر التجوال مجددًا.

تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للإجراءات الاحترازية بالباحة.. والعقوبة لجميع المشاركين

تمكّنت شرطة الباحة، من تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق، مؤكدة تطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وجميع من حضر.

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يحصل على شهادة الاعتماد الدولي الصحي للسفر الآمن

حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA.

بالفيديو.. «المياه الوطنية» تعلن تغيير رمز سداد الخدمات في تبوك والمدينة المنورة

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، تغيير رسوم سداد خدمات المياه في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن موعد فتح باب القبول لطلاب الماجستير

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، موعد فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ.

توضيح حول إمكانية الجمع بين الاشتراك في نظام التأمينات ودعم ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة موقف الجمع بين الاشتراك في نظام التأمينات ودعم ساند.

«سكني»: زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات جديدة

شهدت المنصّات الرقمية لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي، زيادة ملحوظة في زيارات المواطنين لمعرفة تفاصيل الخدمات والحلول السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بالتزامن مع إطلاق 8 مخططات سكنية جديدة خلال الأسبوع الماضي.

الإطاحة بـ3 أشخاص سرقوا 14 مركبة واستخدموها في السطو على المنازل بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطِنين لارتكابهم عددًا من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض.

«هواوي» و«stc» تناقشان آفاق التعليم الرقمي.. والإعلان عن حلول جديدة لتسهيل الابتكار

استضافت stc، الممكن الرقمي الأول في المنطقة، بالتعاون مع «هواوي»، المزوّد العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات «ICT» والأجهزة الذكية، قمة التعليم الافتراضية «مرحبًا بالعالم الذكي» للمنشآت بجميع تخصصاتها وأحجامها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

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