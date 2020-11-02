السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 97 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الكورية أن من بين الـ97 إصابة جاءت 79 محلية و18 إصابة قادمين من الخارج.

// انتهى //

04:41ت م

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سيئول 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 26,732 إصابة.وأوضحت الصحة الكورية أن من بين الـ97 إصابة جاءت 79 محلية و18 إصابة قادمين من الخارج.// انتهى //04:41ت م0245

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