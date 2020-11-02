السعودية اليوم / بلدية الشقيق تواصل أعمالها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري



الشقيق 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

كثفت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، من أعمال معالجة التشوه البصري، في إطار تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أنه بعد رصد عدد من المواقع التي تستوجب المعالجة باشر قسم النظافة في أعمال إزالة النفايات ومخلفات البناء والأشجار من داخل الأحياء السكنية بالمحافظة والقرى التابعة لها، إضافة إلى تكثيف قسم الزراعة لأعمال الري و تقليم الاشجار وإزالة الحشائش وقص النجيلة بالواجهة البحرية.

وأشار المهندس عطيف إلى أن البلدية استكملت أعمال صيانة الكورنيش الشمالي والجنوبي وصيانة دورات المياه وأعمال زراعة وقص النجيلة، مبيناً أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات باستمرار وإزالتها أولاً بأول.

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04:15ت م

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