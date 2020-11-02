السعودية اليوم / البرازيل تسجل 10100 إصابة جديدة بكورونا و 190 وفاة



برازيليا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل 10100 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 5.5 مليون، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 160074.

// انتهى //

03:24ت م

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برازيليا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجلت البرازيل 10100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 190 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 5.5 مليون، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 160074.// انتهى //03:24ت م0240

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