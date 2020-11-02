السعودية اليوم / "الأرصاد" : سحب رعدية ورياح نشطة على محافظة ينبع



المدينة المنورة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح وسحب رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا.

//انتهى//

03:08ت م

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