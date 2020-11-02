شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوج.. أطقم طبية وأجهزة فحص تستقبل 294 معتمرا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مساء أمس، أول أفواج المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء المناسك، والذي ضم 294 معتمرا من باكستان وإندونيسيا، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان في استقبال الفوج وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن ونائبه د. عبدالفتاح مشاط، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وعدد من قيادات المطار.

وقال وزير الحج، إننا نعيش فرحة غامرة بقدوم المعتمرين مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة الجميع، مشيراً إلى أن هناك طلبا كبيرا ومتزايدا من كل دول العالم على أداء العمرة. وأضاف إن وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا وتراجع تطبيق كافة الاحترازات، لضمان سلامة الجميع، مشيراً إلى عزل المعتمرين 3 أيام، وبعدها يؤدون مناسكهم بأمن وسلامة.

وأعلن نائب وزير الحج، أن المملكة استقبلت رحلتين للعمرة من جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية إندونيسيا بعدد يصل إلى 294 معتمرا وفق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي أعلنتها وزارة الصحة، من بداية وصول المعتمر وحتى مغادرته لوطنه.

وعملت الهيئة العامة للطيران المدني على توفير مختلف التسهيلات والخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة العاملة بالمطار، وذلك تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، القاضية بتوفير أقصى درجات الراحة والوقاية لضيوف الرحمن.

ووفرت الهيئة الأجهزة واللوازم والأطقم الطبية المخصصة لفحص المسافرين القادمين للمملكة، إلى جانب ترتيبات تضمن خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، بناء على تحليل حديث من جهات موثوقة ومعتمدة في الدول القادم منها المعتمرون، بحيث لا يتجاوز وقت إجرائهم للفحص 72 ساعة منذ لحظة وصولهم إلى المطار، والالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50 % فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب، والالتزام بلبس الكمامات، وتوفير أجهزة التعقيم عند أول نقطة دخول لصالة المطار وفي جميع أرجاء المطار، وإلزام المسافرين بالتعقيم من خلال الأجهزة المتوفرة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في جميع أماكن الانتظار والمسارات في صالة المطار، وفي منطقة استلام الأمتعة يلتزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات.