، فيتوريا للتحكيم : لا نطلب إلا العدالة .. والسويكت ينتقد الاتحاد السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقد رئيس نادي النصر صفوان السويكت قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحديد عدد الحكام الأجانب لكل فريق في مباريات دوري المحترفين معتبرًا ذلك بأنه غير عادل.

وكتب السويكت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب نهاية مباراة فريقه أمام الشباب: "النصر بمن حضر وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة”.

من جانب آخر شن مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا هجومًا لاذعًا على طاقم تحكيم لقاء فريقه أمام الشباب في ختام جولة "رئاسة العشرين"، مشيرًا إلى أن مستوى الحكم جعله يظهر بغير طريقته المعهودة بالتصاريح، وقال: "من أول يوم لي هنا أحب أن أكون على طبيعتي وأكون ودودًا مع الجميع ولكن بعد هذه المباراة لا أستطيع تحمل ذلك، لا أطلب شيئًا، أطلب فقط العدالة".

وتابع: "ليس من المعقول أن يوجد حكم ساحة ومساعدون وحكام فار وجميعهم لم ينتبهوا لهدف الشباب الأول والذي كان تسللاً واضحًا، وأيضًا لم يشاهدوا ركلة جزاء بيتروس، نعترف بأخطائنا ولكن ما حدث من الحكم أمر لا يمكن السكوت عنه، وأقولها مرة أخرى نحن نطلب العدالة فقط، ما حدث اليوم من الحكم صعب تقبله".

وكان النصر قد خسر من أمام الشباب بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية، وذلك في ختام مباريات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.