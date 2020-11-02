شكرا لمتابعة خبر عن حقيقية وجود مخالفة على انخفاض كمية البنزين لأقل من الربع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه لا صحة لما يتردد بشأن وجود مخالفة على انخفاض البنزين داخل المركبة لأقل من الربع. أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه لا صحة لما يتردد بشأن وجود مخالفة على انخفاض البنزين داخل المركبة لأقل من الربع. وأكدت الإدارة أنه لا يوجد نص في نظام المرور على أن انخفاض البنزين يعد مخالفة مرورية.

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقية وجود مخالفة على انخفاض كمية البنزين لأقل من الربع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.