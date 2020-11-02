شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على 7 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عدة تنبيهات متقدمة بشأن الحالة الجوية المتوقعة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عدة تنبيهات متقدمة بشأن الحالة الجوية المتوقعة. وأوضحت الهيئة في تنبيهاتها، أن كل من: جازان، مكة المكرمة، الجوف، الباحة، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، ستشهد أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

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