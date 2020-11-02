3 مزايا لحاملي الإقامة المميزة والتابعين لهم.. تعرَّف عليهم

لا يخضعون لضرائب خاصة..
حدد مركز الإقامة المميزة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة مميزات الإقامة المميزة، بحيث تمكن حامليها من العيش في مجتمع حيوي مع أسرهم والتمتع بمزايا متنوعة.
وأوضح مركز الإقامة المميزة أنه ليس على أفراد الأسرة التابعين لحامل الإقامة المميزةدفع أي مقابل مالي، وليس هناك حدّ لعدد أفراد الأسرة الذين باستطاعتهم الإقامة في المملكة مع حامل الإقامة المميزة.
وأكد مركز الإقامة المميزة عبر حسابه الرسمي أن حاملي الإقامة المميزة وأفراد أسرهم التابعين لهم لا يخضعون لضرائب خاصة، وإنما تسري عليهم الأحكام الضريبية المطبقة في المملكة.
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كانت هذه تفاصيل خبر 3 مزايا لحاملي الإقامة المميزة والتابعين لهم.. تعرَّف عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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