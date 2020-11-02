بالفيديو.. وزير الحج والعمرة: المملكة سخّرت كل الطاقات لخدمة ضيوف الحرمين

قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر إن المملكة العربية السعودية سخّرت كل الطاقات سواء في الحرمين الشريفين وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمساعدة القطاع الخاص في الفنادق التي يسكن فيها المعتمرون ووزارة الحج تأكدت من سلامة هذه الأماكن وراحتها خلال فترة الحجر الصحي التي سيقضي المعتمرون فيها.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن وزارته رفعت جهوزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حفاظًا على صحة الإنسان، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

ودعا وزير الحج والعمرة خلال استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان إلى التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

وأشار وزير الحج والعمرةإلى أنه سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار، أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام.

استعدادات وزارة الحج والعمرة لاستقبال الفوج الأول

فيما أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة فعلت مختلف الأنظمة التقنية للتسهيل على الجميع أداء مناسك العمرة في ظل هذه الجائحة ومنها تطبيق «اعتمرنا» الذي يُمكن الراغبين من أداء العمرة وتنظيم أوقات ذلك، والتخطيط المسبق للرحلة، وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا؛ حيث يتيح التطبيق لضيوف الرحمن اختيار الوقت المناسب بحسب المواعيد المتوفرة.

وكان الفوج قد وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم؛ حيث بذلت وزارة الحج والعمرة جهودها الحثيثة لاستقبال المعتمرين عبر جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءًا من بلده مرورًا بوصوله عبر المنافذ المحددة، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم، وأثناء تأديتهم المناسك، واضعة المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

اقرأ أيضًا:

وزارة الحج والعمرة تنفي «شائعة نوفمبر».. وتوضِّح الطاقة الاستيعابية للمعتمرين

وزارة الحج تعلن بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة