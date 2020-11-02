شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم قريبا والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، أن الوزارة بصدد اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم، بما يضمن المزيد من الحوكمة، والكفاءة التشغيلية، والفاعلية المستدامة لمخرجات التعلم، قريبا، مشيرا إلى اتجاه «التعليم» لبناء منصة خاصة بالاختبارات التحصيلية والقدرات والميول، والاختبارات الدولية، وتغذيتها ببنك من الأسئلة المناسبة لكافة المجالات، والمراحل الدراسية، ونوه بأن مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية مشروع رائد، وباتت صورته شبه مكتملة، وسيكون له أثر ملموس في ردم الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

مرحلة تاريخية

وقال، خلال زيارته لمنطقة مكة المكرمة ولقائه بمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، أمس، إن هذا العام يمثل مرحلة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة التعليم، بسبب الجائحة، وبرغم كافة التحديات، إلا أن المملكة استطاعت أن تقدم نموذجا سعوديا فريدا في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بشهادة المنظمات والهيئات التعليمية الدولية، مضيفا إن منصة «مدرستي» مشروع للوطن، والجميع فيها شركاء، وهي خيار إستراتيجي للمستقبل، ونفخر جميعا بالكفاءات الوطنية التي أنجزتها في وقت قياسي، مؤكدا على مواصلة العمل على تطويرها، وتحسين أدواتها، وتوثيقها كقصة نجاح للوطن.

وأضاف وزير التعليم، إنه تم تقديم الخدمة التعليمية من خلال بث 24 قناة تعليمية فضائية على فترات متكررة خلال اليوم، لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، وتخصيص قناة خاصة لكل صف دراسي، و3 قنوات لطلاب التربية الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت الخدمة التعليمية عن بعد من خلال قناة «دروس عين» على اليوتيوب، التي مكنت الطلاب من العودة للدروس التي فاتتهم متابعتها في القنوات الفضائية، من خلال أرشيف مرئي يجمع كافة الدروس المسجلة في القنوات الفضائية، موضحا أن مشاهداتها تجاوزت 116 مليون مشاهدة حتى الآن.

نواتج التعلم

وأشار إلى أن منظومة التقويم في منصة مدرستي تمتد من قائد المدرسة حتى الجهاز الوزاري في المتابعة والتحقق من نواتج التعلم عبر لوحات إحصائية ومؤشرات، وإعداد اختبارات معيارية على مستوى إدارات التعليم لقياس وتسديد الفاقد التعليمي، والتواصل الدائم والتغذية الراجعة الدورية بين الأسرة والمدرسة والمشرفين والمعلمين لوضع خطط التطوير والتحسين.

وأضاف إنه مراعاة لمصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات أعادت الوزارة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية بصورة استثنائية للفصل الدراسي الأول، مع التأكيد أن تكون هناك تقويمات أسبوعية في منصة مدرستي للرفع من نواتج التعلم، مبينا أن الأسبوعين المخصصين للاختبارات النهائية سيكونان لمعالجة الفاقد التعليمي، وسيستمر فيهما تقديم التعلم، لكون الهدف من الاختبارات ليس فقط إصدار الحكم على مستوى الطالب، بل أيضا معالجة الفاقد التعليمي، والاستعداد أيضا للفصل الدراسي الثاني.

برامج التدريب

وأشار آل الشيخ إلى استمرار ومواصلة اهتمام وزارة التعليم بتدريب شاغلي الوظائف التعليمية، وقدم المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في عام 2020 ما يقارب 10 آلاف برنامج تدريبي عن بعد، لأكثر من مليون و200 ألف متدرب ومتدربة، من بينهم 435 ألف متدرب ومتدربة دربوا على منصة «مدرستي»، من خلال 2500 برنامج تدريبي.

وجدد وزير التعليم التأكيد على أن المدرسة هي خط الدعم الأول للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وقد خصصت الوزارة يوما من كل أسبوع لحضور المعلمين وتسليم واستلام التكاليف والواجبات من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومعالجة مشكلة تعذر دخول الطلاب لمنصة مدرستي.

وأضاف إن الوزارة أعلنت عن مسابقة مدرستي لإثراء المحتوى الرقمي بالقصص والتجارب في التعليم عن بعد، سواء من الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم أو من المعلمين والمعلمات أو المشرفين التربويين والمشرفات، من خلال مجالات التعليم، والإعلام، والتدريب، وهي فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

مشروعات جديدة

ونوه بدعم ومتابعة التعليم في منطقة مكة المكرمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ورعايته واهتمامه المباشر بالمشروعات والبرامج والفعاليات التعليمية، وكذلك سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مبينا أن مشاريع المدارس بمحافظة جدة بلغت 45 مشروعا تحت التنفيذ، و25 مشروعا مسندة لشركة تطوير للمباني وتحت التنفيذ، كما استلمت إدارة التعليم بمحافظة جدة مشروعين جديدين منفذين.

وكان وزير التعليم قد افتتح بيت الطالب بمحافظة جدة، كما استمع لعرض مدير عام التعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي حول أرقام وإنجازات التعليم بمحافظة جدة، وعن برنامج خدماتي، وبرنامج الحلول والبدائل لاحتياج تعليم جدة من المشاريع التعليمية.