شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مليون ريال لري 25 ألف مزرعة بـ «الأنابيب المغلقة» والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس المؤسسة العامة للري د. فؤاد مبارك لـ«اليوم» عدد المزارع التي يخدمها مشروع تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة، وأن العدد يصل إلى 25470 مزرعة، بإجمالي مساحة مزروعة من واحة الأحساء تقدر بـ 7650 هكتارا.

مشروع إستراتيجي

وذكر د. مبارك أن المشروع، يعد من مشاريع المؤسسة الإستراتيجية، وتم فيه استحداث وتطوير نظام عمل، يقوم على نقل مياه الري من خلال أنابيب مغلقة إلى مزارع الواحة، بدلا من القنوات الخرسانية المكشوفة التقليدية، يتم التحكم بها آليا عن طريق محابس تفتح وتغلق آليا، عن طريق نظام التحكم الإشرافي وتجميع البيانات «اسكادا».

نظام تحكم

وأوضح أن نظام التحكم يضم فوائد عديدة للواحة، من أهمها سهولة التحكم الآلي للنظام الجديد في المحابس، وبالتالي ضمان التوزيع العادل للمياه بين المزارع حسب الاحتياج الفعلي للمزرعة، وإمكانية مراقبة تدفق المياه وكميات المياه المروية لكل مزرعة، وذلك عن طريق غرفة تحكم رئيسية، يتم عرض حالة كل مزرعة بها، للتأكد من استيفاء المزارع لكميات الري المقررة لها، والتقليل من المياه المهدرة، والحفاظ على الثروة المائية وذلك بتغيير طرق الري التقليدية «الري بالغمر»، واستبدالها بالري الحديث، والحد من الفقد الكبير في كميات المياه نتيجة البخر الموجود بنظم الري التقليدية، خاصة في فصل الصيف، إضافة إلى تقليل تكاليف تشغيل وصيانة المشروع مقارنة بنظم الري التقليدية السابقة من القنوات المفتوحة.

نقل المياه

واعتمدت المؤسسة مشروع نقل المياه المعالجة من محافظة الخبر إلى محافظة الأحساء، والذي يمثل إحدى تجارب المؤسسة العامة للري في إعادة استخدام المياه المجددة لأغراض الري، ويستهدف نقل 200 ألف متر مكعب مياه يوميا، وهي الكمية التي تمثل 45% من الاحتياجات المائية لري المزارع الواقعة ضمن نطاق خدمات المؤسسة العامة للري في واحة الأحساء، وذلك من محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الخبر إلى واحة الأحساء عن طريق خط ناقل من أنابيب الفولاذ بطول 184 كم مع خطوطه الفرعية وبقطر 1500 مم مع نظام للحماية الكاثودية على محطة رئيسية للضخ بمحافظة الخبر، تشتمل على مبنى للمضخات يحتوي على عدد 7 مضخات طرد مركزي سعة 1764 م3/ ساعة وبركتي تخزين سعة 150 ألف متر مكعب تمت إعادة تأهيلهما، ومبنى للمضخات الحلزونية يشتمل على عدد 4 مضخات حلزونية، ونظام للتحكم «سكادا» بكافة مشتملاته وملحقاته، وذلك لزوم التحكم في عملية نقل المياه من محطة الضخ بالخبر إلى قنوات الري بالأحساء، ومحطة أخرى للرفع بمحافظة بقيق تشتمل على 7 مضخات طرد مركزي سعة 1764 م3/ ساعة وبركة موازنة سعة 10 آلاف متر مكعب، وبلغت تكاليف هذا المشروع ما يقارب 800 مليون ريال.

فرق ميدانية

وأبان د. مبارك أن المؤسسة تعمل بمعدل 18 فرقة ميدانية، ترصد المخالفين والمعتدين على أحرام المؤسسة والعابثين بالواحة الزراعية في الأحساء، من خلال فرق الإشراف الميداني والتي تتواجد داخل النطاق الزراعي طوال الأسبوع، بهدف تطبيق الجزاءات النظامية المقررة على من يعتدي على ممتلكاتها أو من يخالف أنظمتها المتعلقة بحماية الواحة الزراعية في مناطق إشرافها، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة الزراعية واستدامتها.

صيانة وتطهير

وشدد على أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عدد من البرامج التي تستهدف المحافظة على الرقعة الزراعية واستدامة الواحة من خلال برنامج إزالة ونقل المخلفات الزراعية ونظافة الواحة، وبرنامج صيانة المصارف والطرق الزراعية بواحة الأحساء، ويتضمن البرنامج تطهير ورفع المخلفات من المصارف الزراعية وتسوية الطرق الزراعية، والذي يستهدف رفع كفاءة المصارف الزراعية وانسيابية المياه بها مع المحافظة على البيئة الزراعية، وكذلك تسوية وصيانة الطرق الزراعية لتسهيل حركة المرور، إضافة إلى عدد من البرامج.