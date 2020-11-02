شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، أمس، سفير جمهورية إيطاليا المعين لدى المملكة روبرتو كانتوني.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.