شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المجتمع ملتزم بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، تسجيل 374 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 347656 حالة، بينها 8000 نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منهم 771 حالة حرجة.
وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة -ولله الحمد- وصل إلى «334236» حالة بإضافة «394» حالة تعاف جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 5420 حالة، بإضافة 18حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 8097534 فحصا مخبريا دقيقا بإضافة 44840 فحصا مخبريا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وشدد متحدث الصحة على ضرورة المبادرة بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الصحية العامة أو الخاصة على الرقم 937، وبين أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 4264456 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـ1432205 مراجعين، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ20596753 عبر مركز 937.
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