شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن حملة «القلب المفتوح» والقسطرة في المكلا والان نبدء بالتفاصيل
وأجرى الفريق الطبي التطوعي في اليوم الأول للحملة سبع عمليات جراحية، منها عملية واحدة لجراحة القلب المفتوح وست عمليات قسطرة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
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