شكرا لقرائتكم خبر عن القبول ببكالوريوس الجامعة الإلكترونية 8 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442، بالفترة من 08 - 15 نوفمبر الجاري. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. ثامر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ للطلاب والطالبات في كلية العلوم الإدارية والمالية وهي: التجارة الإلكترونية والمالية وذلك في فروع الجامعة في كل من: الرياض والدمام وجدة، وتخصص المحاسبة في فرعي الجامعة بالرياض والدمام، كما يشمل القبول كلية العلوم والدراسات النظرية لتخصص القانون وذلك في فرعي الجامعة بالرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي فرع الدمام وأبها والقصيم للطلاب فقط، وفيما سيكون تخصص الإعلام الرقمي متاحا للقبول للطلاب والطالبات في كل من: الرياض والدمام وجدة.

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