شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على دعم الجامعات لتصبح مراكز فكر وتنوير والان نبدء بالتفاصيل

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالدعم السخي واللا محدود الذي تحظى به الجامعات من لدن القيادة الرشيدة - أعزها الله -، وحرصها على أن تكون الجامعات شريكًا فاعلًا في التنمية، ومراكز فكر وتنوير، تقود المجتمع نحو مستقبلٍ أفضل، وتسهم في إيجاد الحلول والمبادرات القائمة على الاحتياج.

وأشار سموه، خلال لقائه رئيس جامعة حفر الباطن المعين حديثًا د. صالح آل صقر، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، إلى أهمية التحسين المستمر للمخرجات، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي والابتكار، وتفعيل الدور المجتمعي للجامعة، وإيجاد رابطة بين الجامعة ومحيطها، متمنيًا سموه لرئيس الجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أعرب رئيس جامعة حفر الباطن د. صالح آل صقر، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الدعم المتواصل والمستمر للجامعة وبرامجها، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تطبيق أفضل سياسات ومعايير الجودة في المجال الأكاديمي، للوصول لمخرجات تتواكب مع الدعم المقدم، وتطلعات أصحاب المصلحة.