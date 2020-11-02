شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على دعم الجامعات لتصبح مراكز فكر وتنوير والان نبدء بالتفاصيل
وأشار سموه، خلال لقائه رئيس جامعة حفر الباطن المعين حديثًا د. صالح آل صقر، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، إلى أهمية التحسين المستمر للمخرجات، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي والابتكار، وتفعيل الدور المجتمعي للجامعة، وإيجاد رابطة بين الجامعة ومحيطها، متمنيًا سموه لرئيس الجامعة ومنسوبيها التوفيق.
من جهته أعرب رئيس جامعة حفر الباطن د. صالح آل صقر، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الدعم المتواصل والمستمر للجامعة وبرامجها، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تطبيق أفضل سياسات ومعايير الجودة في المجال الأكاديمي، للوصول لمخرجات تتواكب مع الدعم المقدم، وتطلعات أصحاب المصلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على دعم الجامعات لتصبح مراكز فكر وتنوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.