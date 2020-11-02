شكرا لقرائتكم خبر عن «زهور موسمية» تزين شوارع النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية النعيرية أعمال زراعة الزهور الموسمية بالدوارات الداخلية، والشوارع الرئيسية بالمحافظة، ضمن حملات تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مشاهد التشوه البصري.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية أعلنت زراعة أكثر من 137 ألفًا و700 شتلة في بلديات الأمانة، ضمن مبادرة وزارة البيئة والزراعة والمياه، بالشراكة مع أمانة المنطقة لزراعة نصف مليون شتلة حتى نهاية مارس 2021، مشيرة إلى زراعة أكثر من 9700 شجرة وشجيرة في الشوارع والميادين والحدائق والواجهات والكورنيشات، وغرس 680 ألف زهرة من مشاتل الأمانة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان أن عمليات التشجير التي تنفذها الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تعمل على تخفيف بعض الآثار السلبية مثل التصحّر، مبينًا أن الأمانة تسعى إلى الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال زيادة الرقعة الخضراء.