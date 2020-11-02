شكرا لقرائتكم خبر عن ميقات ذي الحليفة جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

تفقد وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أمس، ميقات ذي الحليفة ومرافقه، مطلعًا على جاهزية الميقات لاستقبال المعتمرين تزامنًا مع بدء المرحلة الثالثة. وشاهد الوزير استعدادات الوزارة في تجهيز الميقات لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ، وتأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة كافة في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة استقبلت، مساء أمس، أول أفواج معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وسيخضع الوافدون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، مع وضع المعايير والضوابط لجميع مزوّدي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.