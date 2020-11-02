شكرا لقرائتكم خبر عن ميقات ذي الحليفة جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
يُذكر أن وزارة الحج والعمرة استقبلت، مساء أمس، أول أفواج معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وسيخضع الوافدون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، مع وضع المعايير والضوابط لجميع مزوّدي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.
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