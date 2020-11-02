شكرا لقرائتكم خبر عن شكل وخط مختلف.. طبعتان جديدتان للمصحف الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أمس، 6 مشاريع تقنية وترجمات للمصحف الشريف نفذّها المجمع لخدمة كتاب الله.

وشملت المشاريع طباعة مصحف جديد من المقاس العادي 13.5×19.3سم، لم يُلتزم فيه بأن تنتهي كل صفحة بآية، ومصحف جديد من المقاس الكبير 35×24.5سم، وطُبع بالخط الجديد المحسن، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية «التغالوغ» وهي اللغة الرسمية للفلبين وعدد الناطقين بها 5 ملايين نسمة، وكذلك أضيفت 14 ترجمة على موقع المجمع على الإنترنت، وهي «الأمازيغية بالحرف العربي، والباسا، والتغالوغ، والدغبانية، والطاجيكية، والملايوية، والمندرية، والأنكو، والتركية، والتلغو، والفارسية، والفيتنامية، والمليبارية، والنيبالية»، والتفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة بموضوعات مختارة يحتاج إليها ذوو الإعاقة ضمن 6 إصدارات في الموضوعات التالية: العقيدة، والطهارة، والصلاة، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق والآداب.

وشملت المشاريع التي أطلقها الوزير لدى زيارته للمجمع وتفقده مرافق وأقسام وخطوط الإنتاج بحضور نائبه د. يوسف بن سعيد، ومسؤولي الوزارة، مشروع التجوال في المسجد النبوي باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، ويحتوي على مجموعة من الصور عالية الجودة بتقنية 360 درجة، تشمل المسجد النبوي القديم كاملاً، بدءاً من مدخل باب السلام، ومروراً بمسار باب جبريل والروضة الشريفة والحصوتين، ومسار باب الرحمة، والساحات الخارجية، ومن أعلى المنارات، ومعرض المخطوطات وغيرها، وتتيح نظارات الواقع الافتراضي مشاهدة الصور البانورامية طبقاً للواقع داخل المسجد النبوي.