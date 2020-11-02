شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة خدمات متكاملة لـ«معتمرات الخارج» والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الوكالة التطويرية للشؤون النسائية، التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، استعدادها لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من خارج المملكة بالمسجد الحرام، خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة، معلنة نجاح خطتها التنفيذية للمرحلة الثانية وتفويج المعتمرات والمصليات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام.

وأكدت «الوكالة» جاهزيتها طوال المرحلة الثالثة التي بدأت أمس الأحد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات ينفذها عدد من العاملات السعوديات المؤهلات تأهيلا عاليا، وبمتابعة حثيثة من الرئيس العام للشؤون التطويرية ووكلائها المساعدين مع تكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها.

وأوضحت الوكالة أن مرحلة التفويج الثانية تمت بكل جودة وإتقان وتضمنت عدة فرق تتكون من كادر مؤهل ذي مهارة وخبرة كبيرة من المنسوبات ومقسم على مدار 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مختلف مواقع المسجد الحرام، وتم تأمين عدد من المعقمات والكمامات، وتهيئة المرافق الخارجية كدورات المياه النسائية، وتعقيمها بشكل مستمر على مدار الساعة لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية وضمان سلامة وراحة قاصدات بيت الله الحرام.