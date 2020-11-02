شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف معتمر و60 ألف مصل يوميا والان نبدء بالتفاصيل

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خطة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمتزامنة مع انطلاق المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للعمرة. واستعرض سموه، خلال لقائه الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والشيخ د. بندر بليلة، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام، أمس، استعدادات المسجد الحرام لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يوميا و60 ألف مصل. كما هنأ سموه د. بليلة بمناسبة تعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء، سائلا الله له التوفيق والسداد.

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