شكرا لقرائتكم خبر عن 5600 عربة ومعقمات صديقة للبيئة بثالث مراحل العودة والان نبدء بالتفاصيل
وعززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها مع بدء رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100 %، المتمثلة في تنظيم عمليات الدخول والخروج من نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية، والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة لأداء الطواف والسعي، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.
كما تواصل الرئاسة بالتزامن مع المرحلة الثالثة للعمرة أعمال تعقيم المسجد الحرام وأروقته وساحاته الخارجية بمطهرات ومعقمات صديقة للبيئة، تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وتوزيع عبوات مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتجهيز وتعقيم أكثر من 5600 عربة كهربائية ويدوية مخصصة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام وإعانتهم على التنقل بكل يسر وسهولة.
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