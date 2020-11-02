شكرا لقرائتكم خبر عن 5600 عربة ومعقمات صديقة للبيئة بثالث مراحل العودة والان نبدء بالتفاصيل

وصل معتمرو المرحلة الثالثة إلى المسجد الحرام، وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بـ20 ألف معتمر يوميا، يتم استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق «اعتمرنا».

وعززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها مع بدء رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100 %، المتمثلة في تنظيم عمليات الدخول والخروج من نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية، والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة لأداء الطواف والسعي، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

كما تواصل الرئاسة بالتزامن مع المرحلة الثالثة للعمرة أعمال تعقيم المسجد الحرام وأروقته وساحاته الخارجية بمطهرات ومعقمات صديقة للبيئة، تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وتوزيع عبوات مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتجهيز وتعقيم أكثر من 5600 عربة كهربائية ويدوية مخصصة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام وإعانتهم على التنقل بكل يسر وسهولة.